На Ставрополье в школе установили памятную доску в честь погибшего на спецоперации военного

В Ипатовском округе установили третью памятную доску в честь погибшего на спецоперации военного Александра Гриценко. Об этом сообщает глава Владимир Козлов.

Фото: глава Ипатовского округа

Памятная доска появилась в селе Московском. Руководитель округа отмечает, что Гриценко погиб в июле под Луганском при исполнении воинского долга. В вооруженных силах России мужчина служил с 2017 года.

Кроме того, в этой же школе прошла спартакиада юнармейцев, посвященная Дню Героев Отечества. В ней участвовали ребята из разных сел Ипатовского округа.