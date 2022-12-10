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НовостиОбщество10 декабря 2022 6:25

На Ставрополье в школе установили памятную доску в честь погибшего на спецоперации военного

Об этом рассказал глава Ипатовского округа Владимир Козлов
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ипатовском округе установили третью памятную доску в честь погибшего на спецоперации военного Александра Гриценко. Об этом сообщает глава Владимир Козлов.

Фото: глава Ипатовского округа

Фото: глава Ипатовского округа

Памятная доска появилась в селе Московском. Руководитель округа отмечает, что Гриценко погиб в июле под Луганском при исполнении воинского долга. В вооруженных силах России мужчина служил с 2017 года.

Кроме того, в этой же школе прошла спартакиада юнармейцев, посвященная Дню Героев Отечества. В ней участвовали ребята из разных сел Ипатовского округа.