Пять студентов СКФУ получили по 500 тысяч рублей на научные разработки

Фото: СКФУ

Пять студентов Северо-Кавказского федерального университета победили в конкурсе "Умник". Ученые получат по 500 тысяч на реализацию своих проектов, передает пресс-служба вуза.

Представители университета победили в трех секциях - «Цифровые технологии», «Новые материалы и химические технологии» и «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии». Студент Георгий Валуев разработал программный комплекс при диагностировании кожных новообразований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и методов анализа выживаемости. Его система будет помогать при принятии решений. А аспирант Евгений Тран написал модуль цифрового маскирования конфиденциальной информации в сетях общего пользования, основываясь на исследовании стохастических ортогональных матричных преобразований.

Старший преподаватель инженерного института СКФУ Дмитрий Швачев получил грант за создание модифицированной строительной смеси для 3D-печати в строительстве. А Денис Калашников победил с проектом саморасширяющегося фильтра с использованием материала «нитинол» для увеличения рабочего цикла скважины. Мурат Куршев посвятил свою работу электрическим сетям, он разработал проект сенсора на основе магнитооптических стекол для расширения динамического диапазона измерения магнитного поля.

Как отмечают в СКФУ, все победители уже участвовали в научно-практических конференциях, поэтому имеют опыт реализации проектов. Через год они должны будут представить результаты.

Задача вхождения России в число мировых лидеров науки и технологии невозможна без включения в реализацию молодых и талантливых ученых. При этом важно, чтобы высокий уровень исследований опирался на практическую значимость создаваемых технологий, – прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.