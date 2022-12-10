В Ставрополе на парковке сбили пятилетнего ребенка

В Ставрополе в ДТП пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась днем 10 декабря на Михайловском шоссе. Водитель Лады Ларгус сбил ребенка, который внезапно вышел из-за припаркованной машины. Отмечается, что ребенок шел с мамой.

- С травмой головы ребенок доставлен в больницу. Автомобилем управлял 21-летний житель города, стаж вождения которого 3 года, злостным нарушителем ПДД не является, в момент ДТП был трезв, - сказано в сообщении УГИБДД по Ставропольскому краю.

По факту проводится проверка.