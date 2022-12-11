В Пятигорске 11 декабря отключат воду на четырех улицах

В Пятигорске из-за возникшей аварийной ситуацией на трубопроводе «Д-200 мм» по улице Генерала Воронцова, 15 сегодня, 11 декабря 2022 года, будет ограничена подача питьевой воды.

Как рассказали в администрации курорта, отключение запланировано на период с 10:00 до 15:00 часов по следующим улицам: Генерала Воронцова, Севастьянова, Концевого, Ермолова 14 (все корпуса).

- На период производства работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28, - добавили в ведомстве.