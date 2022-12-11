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НовостиЗдоровье11 декабря 2022 7:33

На Ставрополье за последние сутки 82 человека выздоровели от ковида

Летальных случаев не выявлено
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на Ставрополье и глава края Владимир Владимиров опубликовал новые актуальные данные о распространении вируса в регионе.

Согласно им за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 88 ставропольцев, госпитализировали 13 больных ковидом, выздоровели 82 пациента, летальных исходов среди инфицированных не зафиксировано.

Продолжается вакцинация, добавил губернатор: еще больше тысячи человек получили первый компонент вакцины и 457 - второй.

- Уровень заболеваемости продолжает оставаться на низких отметках. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, - отметил Владимиров.