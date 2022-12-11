В Ставрополе мошенники выманивают деньги под видом сотрудников водоканала

В Ставрополе аферисты обманывают горожан, представляясь работниками водоканала из службы контроля.

Мошенники навязывают установку водяных фильтров за 50 тысяч рублей.

Чаще остальных на их уловки попадаются пожилые люди, готовые заплатить от 22 тысяч рублей за ненужную и по своей себестоимости почти копеечную услугу.

Лже-сотрудники приходят и стучат в дверь, предъявляя фальшивые документы и ссылаясь на управление.

Представители МУП «ВОДОКАНАЛ» просят не верить им и звонить в колл-центр по номеру 13-40.