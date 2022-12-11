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НовостиОбщество11 декабря 2022 8:02

В Ставрополе мошенники выманивают деньги под видом сотрудников водоканала

Организация просит обращаться к ним, если вы столкнулись с подобным
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Ставрополе аферисты обманывают горожан, представляясь работниками водоканала из службы контроля.

Мошенники навязывают установку водяных фильтров за 50 тысяч рублей.

Чаще остальных на их уловки попадаются пожилые люди, готовые заплатить от 22 тысяч рублей за ненужную и по своей себестоимости почти копеечную услугу.

Лже-сотрудники приходят и стучат в дверь, предъявляя фальшивые документы и ссылаясь на управление.

Представители МУП «ВОДОКАНАЛ» просят не верить им и звонить в колл-центр по номеру 13-40.