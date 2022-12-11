Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 декабря 2022 8:15

Регион КМВ и районы Ставрополья накрыл густой туман

Это осложнило движение транспорта
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Ставропольском крае местами сложились негативные погодные условия.

По сообщениям инспекторов ГИБДД, густой туман наблюдается на трассе «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды», а также на Александровском и Минераловодском участках пути.

Видимость недостаточна, водителям настоятельно рекомендуют снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

- Туман окутал регион КМВ. О недостаточной видимости сообщают автоинспекторы Георгиевского округа, - добавили в пресс-службе Госавтоинспекции края.