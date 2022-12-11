Регион КМВ и районы Ставрополья накрыл густой туман

В Ставропольском крае местами сложились негативные погодные условия.

По сообщениям инспекторов ГИБДД, густой туман наблюдается на трассе «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды», а также на Александровском и Минераловодском участках пути.

Видимость недостаточна, водителям настоятельно рекомендуют снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

- Туман окутал регион КМВ. О недостаточной видимости сообщают автоинспекторы Георгиевского округа, - добавили в пресс-службе Госавтоинспекции края.