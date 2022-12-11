СКР начал проверку после ДТП в Ессентуках с пострадавшим 5-летним ребенком

Фото: УГИБДД СК

В Ессентуках следователи СКР начали проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после совершенного водителем ГАЗели аварии. ДТП произошло вечером 10 декабря текущего года.

Водитель микроавтобуса выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в электрическую опору, которая после падения повредила проезжающий мимо автомобиль.

Пострадали 3 пассажира маршрутки, в том числе 5-летняя девочка. Ребенок с травмами головы был доставлен в больницу. А взрослые - осмотрены на месте.

- В следственном отделе по городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по данному факту организована проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, - комментируют в пресс-службе ведомства.

Свою проверку проводит и МВД.