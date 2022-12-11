Двое погибли в ДТП на дороге «Сенгилеевское – Новотроицкое» Ставрополья

Фото: УГИБДД СК

В Новоалександровском округе Ставропольского края в аварии погибли два человека. По информации Госавтоинспекции Регина, небезопасная скорость ВАЗ-2107 привела к столкновению с минивэном.

Уточняется, что авария произошла 11 декабря около 11 часов на 37 км дороги «Сенгилеевское – Новотроицкое».

Водитель отечественной легковушки не справился с управлением и наехал на обочину, откуда выскочил на встречную полосу, где и произошло ДТП с авто «Фольксваген Каравелла».

- От полученных травм на месте погибли 38-летний водитель «семерки» и его 49-летний пассажир, оба жители Ставрополя, - комментируют в УГИБДД СК. - Водитель иномарки не пострадал.

В легковушке нашли рыбацкие принадлежности, признаки опьянения у погибших отсутствуют. Погибшему пассажиру завтра должно было исполниться 50 лет.

- Участок, где произошло ДТП, - затяжной поворот, дорога сухая, резина зимняя у обоих автомобилей, добавили в ведомстве.