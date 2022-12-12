За минувшие сутки на Ставрополье с коронавирусом госпитализировали 14 человек

На Ставрополье за последние сутки с 11 на 12 декабря от коронавируса выздоровели пять человек, при этом заболели девять человек, среди которых два несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 14 пациентам, детей в их числе не оказалось. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За минувший день выздоровели еще 5 человек. Уровень заболеваемости практически не изменяется. Новых летальных исходов не зарегистрировано, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края. Наблюдения за вирусом продолжаются.

Вакцинация против коронавируса не останавливается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 58 человек, а полный курс иммунизации прошел 21 человек. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.