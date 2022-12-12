Ставропольскую организацию оштрафовали на 500 тысяч за дачу взятки

В Советском округе Ставропольского края за дачу взятки оштрафовано юридическое лицо, которое занимается оборотом сельскохозяйственной продукции. Представитель организации, чтобы быстрее получить сертификат качества его продукции, дал инспектору отдела фитосанитарного надзора и качества зерна Россельхознадзора по СК и КЧР. Сотрудник получил 500 рублей.

— Прокурор Советского округа в отношении юридического лица возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В результате юридическое лицо привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. По ходатайству прокурора на счета организации был наложен арест, чтобы штраф был погашен. В настоящее время вся сумма оплачена. О том, что получил взяткополучатель, не сообщается.