Компании Ставрополья стали искать сотрудников на подработку к Новому году

На Ставрополье к Новому году стала популярна подработка, под конец года компании стали искать временных сотрудников, а 7% работающих ставропольцев признались, что имеют дополнительный заработок. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-платформы hh.ru.

В Ставропольском крае, как утверждают эксперты платформы, за подработку готовы платить, а люди хотят получать дополнительный доход. В опросе 65% ставропольцев к концу 2022 года признались, что хотели бы найти подработку; 7% опрошенных уже имеют дополнительную работу; и только 25% граждан сообщили о том, что им хватает своей работы. Остальные с ответом затруднились.

— При этом только за последний месяц – с 12 ноября по 12 декабря – в Ставропольском крае было открыто более 700 вакансий с частичной занятостью и возможностью подработки — это на 76% или почти в два раза больше, чем месяцем ранее, – пишет пресс-служба hh.ru.

Чаще всего компании хотят видеть сборщиков заказов, комплектовщиков, мерчендайзеров, водителей, курьеров, работников кафе и ресторанов, сотрудников служб поддержки пользователей, а также продавцов и кассиров на праздничный период.

Есть и другие вакансии, однако они не пользуются таким успехом – например, ищут администратора на частичную занятость. За подработки на Ставрополье предлагают от 6,5 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц.