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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 8:23

В Ставрополе лже-сотрудник ФСБ предложил гражданину избежать наказания за 4 млн

Злоумышленник сообщил потерпевшей, что ее мужа не посадят, если она даст деньги
Данил Юрков
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Ставрополе некий мужчина встретился с гражданкой и предложил за 4 млн рублей помочь освободить ее мужа от уголовной ответственности, представившись сотрудником ФСБ. Только вот на деле он оказался мошенником, планирующим обмануть доверчивую женщину.

— Сотрудником органов безопасности мужчина не являлся, реальными возможностями оказать содействие не располагал, а денежными средствами планировал распорядиться по своему усмотрению, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Только вот злоумышленник, житель соседней республики, не ожидал, что сотрудники узнают о сделке. Сообщила ли женщина про сделку или правоохранители сами прознали про планы, не сообщается.

После получения части суммы жителя соседней республики задержали правоохранители. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело – покушение на мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники собирают доказательства вины.