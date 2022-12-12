За неделю с 5 по 11 декабря мошенники украли у ставропольцев 29 млн рублей

На Ставрополье за неделю с 5 по 11 декабря действия мошенников стоили жителям 29 млн рублей. Хотя, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, постоянно проводят мероприятия по противодействию мошенничества, люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

Так, в Буденновске к полицейским обратился 28-летний местный житель, который рассказал о звонках от «службы безопасности» банка. Неизвестные сказали, что на его имя планируют взять кредит. Чтобы избежать этого, надо самостоятельно взять деньги и перевести на безопасный счет, после чего задолженность исчезнет.

— Введенный в заблуждение потерпевший выполнил рекомендации злоумышленника и перевел в общей сложности более трех миллионов рублей, – пишет ведомство. Спустя время потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Правоохранители ищут злоумышленника, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полиция Ставрополья просит граждан быть бдительными при общении с незнакомцами и сообщать о преступлениях.