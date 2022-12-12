Директор кадетского корпуса Ставрополья получил «условку» за издевательство над учеником

На Ставрополье вынесли приговор директору казачьего кадетского корпуса, который еще в ноябре 2020 взял ребенка двумя руками за шею и насильно поднял с места, чтобы сделать замечание. Причиной стал сон ученика на уроке музыки.

— В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, – рассказали в пресс-службе Буденновского районного суда. При этом мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий.

Только приговор за такое директор получил простой: три года он находится под условным сроком и два года больше не сможет занимать руководящие должности в системе образования. Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.

При этом ранее уже проводились собрания, на которых обсуждали эту ситуацию, собирали членов родительского комитета. Только вот виновными сделали детей.