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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 10:13

Директор кадетского корпуса Ставрополья получил «условку» за издевательство над учеником

Мужчина так и не признал свою вину
Данил Юрков

На Ставрополье вынесли приговор директору казачьего кадетского корпуса, который еще в ноябре 2020 взял ребенка двумя руками за шею и насильно поднял с места, чтобы сделать замечание. Причиной стал сон ученика на уроке музыки.

— В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, – рассказали в пресс-службе Буденновского районного суда. При этом мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий.

Только приговор за такое директор получил простой: три года он находится под условным сроком и два года больше не сможет занимать руководящие должности в системе образования. Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.

При этом ранее уже проводились собрания, на которых обсуждали эту ситуацию, собирали членов родительского комитета. Только вот виновными сделали детей.