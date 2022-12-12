Прямая линия с губернатором Ставрополья пройдет в четверг 15 декабря

В социальных сетях губернатора Ставропольского края в четверг 15 декабря начнется прямая линия. Глава региона сообщил, что принимает вопросы, на которые будет отвечать в прямом эфире.

— Жду ваших вопросов! Прислать их можно уже сейчас: по телефону 8 (8652) 74 81 88 или через WhatsApp 8 928 350 80 70, – пишет губернатор Ставропольского края. Также вопросы можно оставлять в социальных сетях.

Прошлая прямая линия прошла 25 ноября. На ней обсуждались вопросы мобилизованных, а также поддержка бойцов и их семей. Тема нового прямого эфира не оглашается, возможно, она будет посвящена социальной повестки региона.