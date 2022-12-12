Главная ставропольская теплоснабжающая компания задолжала 255 млн рублей

На Ставрополье компания «Газпром межрегионгаз Ставрополь» обратилась в суд на возврат задолженности ГУП «Крайтеплоэнерго». Как утверждает «Газпром», краевое предприятие не платило за газ на протяжении трех месяцев, однако благами пользовались.

Общая сумма задолженности составила 255,9 млн рублей, после новогодних каникул Арбитражный суд Ставрополья рассмотрит дело, начнется расследование. После компанию могут обязать выплатить долг.

А до новогодних праздников ставропольские компании стали искать сотрудников на подработку. Таких вакансий стало вдвое больше за последний месяц. Только за последний месяц на Ставрополье было открыто более 700 вакансий с частичной занятостью и возможностью подработки.