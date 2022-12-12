Ставропольские предприниматели оценили перспективы экспорта в Египет

Организатором бизнес-миссии в Каир выступил центр поддержки экспорта, действующий на площадке центра «Мой бизнес» Ставропольского края, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Свою продукцию представили ставропольские компании с разным опытом экспортных поставок, как еще не работавшие на внешних рынках, так и уже активно продвигающие свою продукцию и услуги на рынках стран СНГ и Китая и планирующие расширить свое присутствие в странах Ближнего Востока, в том числе в Египте.

Компания «Прогресс-Юг» продемонстрировала продукты из крахмала собственного производства, ИП Скоморохова Я.В. кондитерские изделия, а ИП Дьякова А.А. – гордость нашего региона – натуральную минеральную воду.

Ставропольская делегация встретилась с Торговым представителем и атташе министерства сельского хозяйства Российской Федерации в Республике Египет. Но самыми важными пунктами стали серия B2B-переговоров и выездные деловые визиты непосредственно на предприятия египетских партнеров.

Кроме этого, программа специальных мероприятий включила в себя посещения выставки пищевой индустрии и агропромышленного сектора «Food Africa-2022» и демонстрационно-дегустационного павильона «Российского экспортного центра».

«Египет является перспективным направлением для развития экспортного потенциала ставропольских компаний. Регион также продолжает выстраивать торгово-экономическое сотрудничество с традиционными партерами – Турцией, Китаем, Белоруссией, Казахстаном, Арменией. Налаживается сотрудничество с Ираном и Вьетнамом, Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу – усилить поддержку экспортно ориентированного бизнеса со стороны государства. Для этого инфраструктура поддержки помогает ставропольским предпринимателям переориентироваться на перспективные направления. Помощь должна предоставляться без лишней нагрузки и административных барьеров», – отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.

Как отмечают сами участники бизнес-миссии, они максимально эффективно провели диалог с потенциальными иностранными партнёрами и успешно представили интересы одного из главных аграрных регионов России, а также достижения собственных организаций