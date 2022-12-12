В Ставрополе выявили неполные выходы общественного транспорта на линии

Прокуратура провела проверку загруженности линий общественного транспорта в Ставрополе и нашла нарушения в выходе маршруток и автобусов, из-за чего люди толпой стояли на остановках в восьмибалльные пробки. Ежедневно с 25 ноября по 6 декабря полностью не выходили 109 единиц транспорта, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— В период с 25 по 30 ноября 2022 года при предусмотренном ежедневном выходе транспортных средств в количестве 1143 единиц 40 % пассажирского транспорта отсутствовали на линиях, – пишет ведомство. С 1 по 6 декабря на линиях не хватало 37% маршруток и автобусов.

Из-за этого люди не могли нормально уехать и образовывались толпы. Как сообщает ведомство, это означает ненадлежащее исполнение миндором Ставрополья контрольно-надзорных полномочий.

Прокуратура внесла представление первому заместителю председателя правительства Ставрополья, чтобы исправить нарушения. Рассмотрение акта находится на контроле прокуратуры.