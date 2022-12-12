В Светлограде мобильный интернет стал быстрее на 30%

Светлоград - важный аграрный город Ставрополья. Кроме того, райцентр и его окрестности привлекательны для туристов. Чтобы мобильная связь в городе была качественной, а интернет быстрым, МТС провела работы по обновлению сети.

В самых загруженных частях Светлограда установлено новое оборудование и оптимизирована работа существующей сети. В результате мобильный интернет ускорился на 30% по всему городу.

Новая базовая станция построена в районе Бузиновом у подножия горы Куцай. До недавнего времени проживающие здесь несколько тысяч человек могли пользоваться только голосовой связью. Теперь же жители этого густонаселенного частного сектора, пользуясь скоростным мобильным интернетом МТС, могут заниматься бизнесом, продвигая его в соцсетях, учиться, активно общаться, смотреть видео онлайн и слушать музыку. Частично удалось «оцифровать» и южный склон горы Куцай.

Оптимизация и обновление проведены также в микрорайоне «Черёмушки», в районе улицы Тургенева и у подножия горы Бараничьей. Благодаря этому качество связи улучшилось на Выставочной площади, стадионе, в Черемушкинском сквере, в частном секторе у северного подножья горы Куцай, на центральных улицах Почтовой, Октябрьской, Тургенева, частично в микрорайоне Качеван, а также на «Писаных камнях», которые считаются местной достопримечательностью.