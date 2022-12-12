На Ставрополье отец и сын занимались незаконной вырубкой лесов на 550 тысяч

На Ставрополье отец и сын занимались незаконной вырубкой лесов и нанесли ущерб в 550 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С заявлением о незаконной вырубке лесов к полицейским Александровского округа Ставрополья обратились представители местного лесничества. На место преступления прибыли сотрудники и доставили в отделение двух жителей села Круглолесского.

— В ходе разбирательства установлено, что отец и сын бензопилой спилили на территории «Калаусского лесничества» два дерева породы «Ясень» и «Бузина», – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Общая сумма нанесенного отцом и сыном ущерба составила порядка 550 тысяч рублей. Злоумышленники сознались в содеянном и пояснили, что валили лес для себя. В отношении них возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, после материалы передадут в суд, где отцу и сыну, занимавшихся незаконной вырубкой, вынесут приговор.