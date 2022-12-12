Двое мужчин на Ставрополье украли пять торговых автоматов на 60 тысяч

В отделение полиции в городе Михайловске Ставропольского края пришел индивидуальный предприниматель, который рассказал о краже торговых автоматов с жвачками и игрушками. Правоохранители отправились на место преступления и осмотрели камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что двое мужчин, которых опознали как местных жителей, причастны к преступлению. Злоумышленников задержали и доставили в отделение полиции, где они признались в содеянном. В вечернее время воры зашли в торговое учреждение и вынесли пять торговых автоматов.

— Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей. Автоматы злоумышленники разбили и выбросили, а содержимое забрали себе, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по факту кражи. В суде после расследования решится их дальнейшая судьба.