Гендиректор управляющей компании из Владикавказа похитил 19 млн рублей

Во Владикавказе генеральный директор управляющей компании рискует оказаться за решеткой после возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, директор оформлял ложные платежки за теплоснабжение, даже не имея договора с МУП «Владикавказские тепловые сети». В итоге 29 жителей многоквартирного дома отдали 19 млн компании, которая не предоставляет им услуги.

— Полученными таким образом денежными средствами в сумме более 19 млн рублей генеральный директор управляющей компании распорядился по своему усмотрению, причинив МУП «Владикавказские тепловые сети» ущерб в особо крупном размере, – пишет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело, после расследования директора будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Ход расследования контролируется прокуратурой.