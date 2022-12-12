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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 13:48

Гендиректор управляющей компании из Владикавказа похитил 19 млн рублей

Жильцы 29 квартир платили за теплоснабжение тем, кто эти услуги не давал
Данил Юрков

Во Владикавказе генеральный директор управляющей компании рискует оказаться за решеткой после возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, директор оформлял ложные платежки за теплоснабжение, даже не имея договора с МУП «Владикавказские тепловые сети». В итоге 29 жителей многоквартирного дома отдали 19 млн компании, которая не предоставляет им услуги.

— Полученными таким образом денежными средствами в сумме более 19 млн рублей генеральный директор управляющей компании распорядился по своему усмотрению, причинив МУП «Владикавказские тепловые сети» ущерб в особо крупном размере, – пишет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело, после расследования директора будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Ход расследования контролируется прокуратурой.