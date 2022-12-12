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НовостиОбщество12 декабря 2022 14:31

Ремонт спортивной школы №3 в Ставрополе продолжат в 2023 году

Планируется отремонтировать залы и раздевалки
Данил Юрков
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе продолжается ремонт спортивной школы №3, в следующем году планируется сделать залы и раздевалки. Работы в здании начались еще в 2021 году с реставрации старинного вестибюля. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

— В этом году подрядная организация заменила инженерное оборудование – системы водоснабжения, теплоснабжения и канализацию, – пишет ведомство. Работы будут продолжаться, точные сроки окончания ремонта не сообщаются, возможно, в 2023 году все будет обновлено.

Тем временем в кадетской школе Буденновска директор получил три года условного заключения за жестокость к воспитанникам. В интернет попали видео воспитательного процесса, который оказался насильственный. Разгорелся скандал, который привел экс-директора на скамью подсудимых.