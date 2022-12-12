На Ставрополье сосед украл у 61-летней женщины надувную лодку и инструменты

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В селе Кугульта Грачевского округа Ставрополья к полицейским пришла 61-летняя местная жительница с заявлением о краже. Правоохранители стали разбираться в произошедшем и поняли, что к преступлению причастен 34-летний сосед потерпевшей. Гражданина доставили в отделение, где он во всем сознался.

— В ночное время мужчина проник на территорию домовладения заявительницы и, взломав замок, похитил из хозпостройки надувную лодку, строительные инструменты и другое имущество, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.

На данный момент похищенное изъято и после проведения необходимых следственных процессов возвращено владелице. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту кражи. После расследования материалы передадут в суд, где решится судьба вора.