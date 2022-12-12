347 детей-сирот на Ставрополье получат жилье до конца 2022 года

До конца 2022 года в Ставропольском крае планируется обеспечить жильем 347 детей-сирот. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

В 2023 году квартиры или сертификаты для их приобретения получат 450 детей-сирот. Для этого в региональном бюджете предусмотрен один миллион рублей.

- Поддержать их человеческий долг и государственная задача. Мы последовательно ее решаем, - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что на днях обладателями собственного жилья стали 20 детей-сирот в Железноводске и поселке Иноземцево Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что прямая линия с губернатором Ставрополья пройдет в четверг, 15 декабря. Владимир Владимиров сообщил в соцсетях, что принимает вопросы, на которые будет отвечать в прямом эфире.