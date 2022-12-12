Прокуратура проверит отсутствие водоснабжения в селе Марьины Колодцы Минераловодского округа

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку в связи с отсутствием водоснабжения в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в селе нет водоснабжения уже пятые сутки.

По поручению прокурора Ставрополья Юрия Немкина Минераловодская межрайонная прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц, а также ресурсоснабжающей организации.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сейчас для жителей села Марьины Колодцы организовали подвоз воды.