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НовостиОбщество12 декабря 2022 15:39

Прокуратура проверит отсутствие водоснабжения в селе Марьины Колодцы Минераловодского округа

Воды нет уже пятые сутки
Инна МОРОЗОВА

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку в связи с отсутствием водоснабжения в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в селе нет водоснабжения уже пятые сутки.

По поручению прокурора Ставрополья Юрия Немкина Минераловодская межрайонная прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц, а также ресурсоснабжающей организации.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сейчас для жителей села Марьины Колодцы организовали подвоз воды.