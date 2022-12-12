30 машин скорой помощи и 65 школьных автобусов получит Ставрополье

Ставропольский край получит 30 автомобилей скорой помощи и 65 школьных автобусов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров.

Часть из них передадут в учреждения в ближайшее время, другую - до весны.

Глава региона отметил, что медицинский транспорт и школьные автобусы постоянно на ходу, а значит требуют регулярного обновления.

- Президент России поручил к 2025 году полностью переоснастить школьные и медицинские автопарки в регионах страны. В рамках этой работы Ставрополье ежегодно получает новые машины от федерального центра. Кроме того, используем возможности краевых программ, работаем с социально ответственным бизнесом, - добавил губернатор.

Владимир Владимиров подчеркнул, что за последние семь лет на Ставрополье заменили 476 школьных автобусов и 203 машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 347 детей-сирот на Ставрополье получат жилье до конца текущего года. 20 детей-сирот уже получили ключи от собственных квартир.