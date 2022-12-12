На новогодних утренниках на Ставрополье сможет присутствовать только один родитель

В Министерстве образования Ставропольского края рассказали, как будут проходить новогодние утренники в школах и детских садах.

Исполняющая обязанности первого заместителя министра образования региона Ольга Чубова отметила, что все детские мероприятия пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: контроль за состоянием здоровья детей, дезинфекция помещений, наличие рециркуляторов.

Утренники могут отменить лишь в том случае, если число заболевших детей в группе или классе составит более 20%. При этом новогодние подарки дети получат до 29 декабря.

Ольга Чубова добавила, что утренники в детсадах и школах пройдут по графику, но на них сможет присутствовать лишь один родитель.

Ранее сообщалось, что компании Ставрополья стали искать сотрудников на подработку к Новому году Таких вакансий в декабре стало вдвое больше.