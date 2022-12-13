За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 20 человек

На Ставрополье за прошедшие сутки с 12 на 13 декабря от коронавируса выздоровели шесть человек, а заболели 20 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 26 пациентам, среди которых двое несовершеннолетних. Тем не менее медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— За прошедшие сутки из под медицинского наблюдения выписано еще шесть человек. Уровень заболеваемости продолжает оставаться на низких отметках. Новых летальных случаев нет. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 332 человека, а полный курс иммунизации прошли 197 человек. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.