В Ставрополе 14 декабря состоится заседание о признании геноцида народов СССР

В Ставропольском краевом суде 14 декабря пройдет первое судебное заседание о признании военными преступлениями против человечности и геноцидом советского народа действий, совершенных нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны – с 1941 по 1945 годы.

Участие в рассмотрении этого заявления примет прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Напомним, что в суд было направлено заявление по поручению генерального прокурора РФ с целью защиты национальных интересов государства. О заседании сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Заявление направлено в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы ВОВ , – пишет ведомство.