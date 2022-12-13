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НовостиОбщество13 декабря 2022 6:29

В Ставрополе 14 декабря состоится заседание о признании геноцида народов СССР

Там будет участвовать прокурор Ставрополья Юрий Немкин
Данил Юрков

В Ставропольском краевом суде 14 декабря пройдет первое судебное заседание о признании военными преступлениями против человечности и геноцидом советского народа действий, совершенных нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны – с 1941 по 1945 годы.

Участие в рассмотрении этого заявления примет прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Напомним, что в суд было направлено заявление по поручению генерального прокурора РФ с целью защиты национальных интересов государства. О заседании сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Заявление направлено в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы ВОВ , – пишет ведомство.