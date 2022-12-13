Из Ставрополя мобилизованным отправили «гуманитарку» и 5000 новогодних поздравлений

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Мобилизованным из Ставрополя отправили гуманитарный груз и 5000 новогодних поздравлений из образовательных учреждений. Припасы собирали неравнодушные жители и ставропольский бизнес на безвозмездной основе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Отправилось все необходимое, что поможет им обустроить бытовые условия пребывания на передовой: строительные инструменты и материалы, средства передвижения, приспособленные к полевому бездорожью, – пишет ведомство.

Жители Ставрополя организовывают волонтерские движения, которые занимаются сбором средств для последующей покупки ткани на пошив одежды. Также вещи покупаются за деньги неравнодушных. Проводятся сборы старых шинелей, из которых шьют теплые стельки для обуви.

Младшее поколение в образовательных учреждениях пишут новогодние открытки для военнослужащих, участвующих в спецоперации и находящихся в госпиталях. Открытки добавили в гуманитарный груз и доставят солдатам.