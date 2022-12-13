В Ессентуках водитель сбил пешехода на «зебре»

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Ессентуки на Старополье 12 декабря примерно в 18:00 невнимательный водитель ВАЗ-21043 сбил на нерегулируемой «зебре» пешехода. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, автомобилист не предоставил преимущество в движении и допустил наезд.

— С переломом обеих ног и множественными травмами тела 55-летняя пострадавшая доставлена в больницу, – пишет ведомство. О нынешнем состоянии женщины не сообщается.

Аварию допустил 64-летний местный житель, на момент аварии он был трезвый, за последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. По факту аварии проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Другая авария произошла на дороге «Сенгилеевское – Новотроицкое» Ставрополья, в ней погибли двое человек. По информации госавтоинспекции региона, небезопасная скорость ВАЗ-2107 привела к столкновению с минивэном.