Петровский округ Ставропольского края возглавит Наталья Конкина

Фото: соцсети Натальи Конкиной

В Петровском округе Ставропольского края с 13 декабря пост главы муниципалитета заняла Наталья Конкина, о чем она сообщила в своих официальных социальных сетях. Ранее место главы занимал Александр Бабыкин.

— Добрый день, уважаемые жители Петровского городского округа! С сегодняшнего дня приступаю к обязанностям главы Петровского городского округа, – сообщила Наталья Конкина в своих соцсетях.

До нового назначения новая глава округа была представителем губернатора Ставрополья в Кавказских Минеральных водах и представляла интересы главы региона с территориальными органами федерального, краевого и муниципального уровня власти.

Наталья Конкина курировала Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Предгорный округ. Теперь она заняла пост главы Петровского округа и уже начала исполнять свои полномочия.