В Ессентуках начали лечить вековые деревья Курортного парка

Фото: мэрия Ессентуков

В Курортном парке Ессентуков проводят работы по уходу вековых и полувековых деревьев. Перед обслуживанием эксперты определили растения, которым необходима обработка. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.

- Все работы необходимо завершить, пока дерево находится в так называемом покое - до начала сокодвижения. В нашем климате оно начинается обычно в марте. Все спилы обязательно обрабатываются масляным раствором, которое защищает ствол растения. Сейчас занимаемся лиственными деревьями, так как минусовые и околоминусовые температуры – самые благоприятные для выполнения этих работ, - уверяют эксперты.

Фото: мэрия Ессентуков

Лечебное кронирование проводят из-за резкой смены погоды в Ессентуках. Ветер и низкие температуры навредили деревьям. После того, как погода успокоилась, на место пригласили арборист и экологов.

- Наша главная задача сохранить наш Курортный парк, двухвековой памятник природы. Поэтому проведение всех процедур по омолаживающей и санитарной обрезке деревьев, а также кронированию проходят под строгим контролем специалистов, - прокомментировал мэр Ессентуков Александр Некристов.