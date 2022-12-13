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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 9:10

В СКФО завершили расследовать дела пяти мошенников на 134 млн

Злоумышленники действовали на территории Москвы, двух республик и двух краев
Данил Юрков
В Северо-Кавказском федеральном округе завершили расследовать дела пятерых мошенников

В Северо-Кавказском федеральном округе завершили расследовать дела пятерых мошенников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Северо-Кавказском федеральном округе пятеро фигурантов уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, которое организовано группой лиц, могут оказаться за решеткой. Расследование уголовного дела, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю, завершено.

Как установило предварительное следствие, мошенники действовали на территории города Москвы, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Ставропольского и Краснодарского краев. С 2012 по 2014 годы злоумышленники под видом заключения договора на поставку сельскохозяйственного оборудования, техники и животных похитили свыше 134 млн рублей.

— Следствием установлено имущество обвиняемых, на которое наложен арест в целях обеспечения исполнения последующего приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий, – пишет ведомство.

Ранее из этого дела в отдельное производство вывели уголовные дела 12 обвиняемых, из которых девять фигурантов осуждены и еще трое ожидают суда. Следствие собрало достаточно доказательств в отношении пяти фигурантов, в районном суде города Москвы рассмотрят уголовное дело и вынесут приговор.