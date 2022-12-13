После отключения газа в многоэтажке Невинномысска возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На Ставрополье в городе Невинномысске возбуждено уголовное дело после того, как в одном из многоквартирных домов на улице Революционной, 262 «Б» долгое время не было отопления. Позже подачу газа восстановили, однако дело уже было возбуждено, а проверки продолжались.

— Установлено, что с сентября 2022 года дома проводит ООО УК «Регионсервис», которая не заключила договор обслуживания газового оборудования, в связи с чем подача газа в многоквартирный дом была прекращена, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающие безопасности.

В отношении сотрудников организации возбудили уголовное дело. Начались следственные мероприятия на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю, возбуждено уголовное дело по факту аналогичного преступления.

— Уголовное дело соединено с ранее возбужденным уголовным делом в отношении сотрудников организации по факту совершения аналогичных преступлений в отношении жителей общежития города Невинномысска, – пишет ведомство.

Возбуждены уголовные дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также за злоупотребление полномочий. Расследование уголовного дела продолжается.