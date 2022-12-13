Пожарно-тактические учения пройдут в Ставрополе 14 декабря

В Ставрополе 14 декабря с 7 до 8 часов будут проходить пожарно-тактические учения на территории торгового центра «Леруа Мерлен», расположенного на улице Южный Обход, 1. Участники будут отрабатывать порядок спасения людей и тушения пожаров в ТЦ с большой площадью.

— В учениях задействуют 17 единиц техники и 77 человек личного состава краевого ГУ МЧС России. Мероприятие закрытого характера, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя. Будет ли работать торговый центр, ведомство не сообщает. Вероятно, на работу проводимые учения не повлияют, и люди смогут прийти за покупками.

Граждан просят отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие, так как никакой реальной опасности для людей не будет. Учения проводятся для подготовки специалистов, а также для улучшения и отработки навыков спасения людей и тушения пожаров.