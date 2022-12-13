На Ставрополье запустили горячую линию по уборке снега

Горячую линию по уборке снега запустили на Ставрополье, граждане могут обращаться в региональную госжилинспекцию, чтобы в течение суток на их заявку отреагировали и убрали последствия погодных условий. Также по заявкам будут устраняться сосульки и наледь на ступеньках.

— Сообщения по вопросам уборки придомовых территорий от снега будут отрабатываться инспекторами в течение суток. При поступлении жалобы инспектор оповестит об этом ответственное лицо и установит срок решения вопроса, – рассказал начальник управления госжилинспекции Ставрополья Сергей Соболев.

Чтобы оставить заявку, гражданам надо позвонить по телефону: 8652) 26-74-14, а чтобы сообщить о нарушениях – (8652) 26-99-69. Также можно обратиться в соцсети ведомства или в ГИС ЖКХ. После обращения и реагирования служб снег и лег будут устранять там, где это необходимо.