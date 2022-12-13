В Ставрополе мужчина присвоил себе взятую знакомой в кредит машину за 450 тысяч

К полицейским города Ставрополя обратилась женщина, которая сообщила о том, что ее знакомый присвоил автомобиль, который она взяла в кредит. Гражданин сам предложил купить транспорт, только вот долг потерпевшая должна была взять на себя, а знакомый должен был своевременно вносить платежи.

— Однако вскоре между ними произошел конфликт, и мужчина, отказавшись исполнять долговые обязательства, забрал транспортное средство, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

После злоумышленник продал машину третьим лицам, а деньги потратил на собственные нужды. Сумма ущерба составила 450 тысяч рублей. В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

На данный момент расследование завершено, материалы дела передали в суд на рассмотрение. Позже в Промышленном районном суде решится дальнейшая судьба злоумышленника. Ему грозит срок за присвоение чужого имущества.