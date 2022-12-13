Программу обучения команд студенческих стартапов запустили в СтГАУ

Студенты представили свои бизнес-идеи. Фото: пресс-служба СтГАУ

Ставропольский агроуниверситет запустил первую программу обучения команд студенческих стартапов. Программа реализуется совместно с ООО «Уралхим Инновация» и Фондом «Иннопрактика». Ведущие специалисты страны в течение трех дней обучали студентов основам маркетинга, технологическому предпринимательству и азам презентации проекта. В завершении обучения команды защитили проекты. Лучших из них наградили денежными призами и возможностью пройти стажировку в компании «Уралхим Инновация».

В сентябре 2022 года СтГАУ выиграл конкурс акселерационных программ от «Платформы Национальной технологической инициативы». В конкурсе участвовали 83 вузовские программы из 46 российских регионов. Представленная Ставропольским ГАУ программа «Agro&InfraUP» предполагает развитие в вузе молодежного предпринимательского движения.

По мнению врио ректора СтГАУ Владимира Ситникова, задача вузов – учить студентов не только науке, но и умению внедрят разработки в жизнь.

- На первом этапе мы стимулируем образование так называемой «воронки» идей, куда попадает как можно больше проектов. Затем они проходят множество этапов отбора. На выходе мы должны получать малые предприятия. На практике большинство студенческих проектов прекращают развитие на этапе коммерциализации. Большая часть проектов остаётся пылиться на полках. Продолжают развивать бизнес лишь те, у кого получается сделать первую продажу. Как правило, работа в вузах над студенческими стартапами заканчивается на теоретических разработках и испытаниях в лабораториях. Их авторы не знают потребности рынка, не умеют проводить анализ аудитории и конкурентов, выстраивать ценообразование. Понятия не имеют, как пойти к инвестору и попросить деньги. Цель акселерационной программы – научить студентов презентовать и продвигать свои разработки. Чтобы как можно больше готовых продуктов дошли до потребителей, пояснил врио ректора СтГАУ Владимир Ситников, отметив, что для обучения были приглашены лучшие эксперты Фонда «Иннопрактика» и «Уралхим Инновации».

Одним из экспертов от ООО «Уралхим Инновация» стал выпускник аспирантуры агроуниверситета Александр Тетенишев. Его профессиональный путь начался еще в студенчестве. Со второго курса Александр проходил практику на различных предприятиях Ставрополья, а после обучения увлекся инновациями. Сейчас Александр Тетенишев занимается сопровождением проектов по модификации, тестированию и внедрению.

- Я рассказал ребятам какие стартапы сейчас актуальны для инноваций, что наша компания готова принять и развивать. Совсем недавно я, как и участники акселерационной программы, был полон идей и планов, поэтому очень хочется помочь им в реализации. Считаю, что ставропольский аграрный лучший вуз в стране, который может дать отличную базу для дальнейшего профессионального роста, - отметил Александр Тетенищев, менеджер по агротехнологическому сопровождению в компании «Уралхим инновация».

В программе участвовали 20 команд СтГАУ из отобранных ранее 51 бизнес-проекта, а также команды из еще четырех вузов страны. Ребята представили различные бизнес-идеи – от производства паштета, обогащенного полезными веществами до применения беспилотной авиации.

Первое и второе место взяла команда СтГАУ с проектами «Голубика «под ключ»» и «Почка и точка». На третьем месте оказались студенты ИТМО с проектом «Kombucha bioleather». Представители ООО «Уралхим Инновация» вручили победителям денежные вознаграждения, а двух студентов – Ивана Вдовыченко из СтГАУ и Дарью Котвицкую из КубГАУ – пригласили на стажировку.

Гран-при и приз в 100 тысяч рублей от агроуниверситета получила команда СтГАУ, представившая проект «Electric Motor Instruments».