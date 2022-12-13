Безопаснее и эффективнее: МТС перевела платформу интернета вещей на собственное программное обеспечение

В МТС объявили о завершении масштабной работы по построению собственной платформы интернета вещей, которая полностью заменит иностранные решения.

- К обновленной платформе будут подключены все выпущенные и готовящиеся к запуску устройства NB-IoT и умного дома, - сообщили в компании. - В данный момент мы сфокусировались на подключении внутренних продуктов, но в следующем году планируем расширяться на весь внешний рынок.

На сегодняшний день на платформе уже работают более 10 000 устройств. Благодаря ее перезапуску и переводу инфраструктуры продуктов NB-IoT на российское ПО работа устройств интернета вещей не будет зависеть от зарубежных компаний и внешних событий. Кроме того, обновленная платформа повышает уровень безопасности системы и ускоряет вывод продуктов на рынок в шесть раз.

Напомним, на собственной платформе МТС IoT HUB разрабатываются системы умного дома МТС и другие девайсы компании с поддержкой NB-IoT.