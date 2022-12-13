На Ставрополье 36-летний строитель украл ювелирные изделия на 65 тысяч

В отделение полиции Петровского округа Ставрополья с заявлением о краже обратилась жительница Светлограда. Она сообщила, что из ее дома неизвестный украл ювелирные изделия на 65 тысяч рублей. Правоохранители начали расследовать преступление.

— Полицейские выяснили, что к совершению противоправного деяния причастен 36-летний житель села Шангала, который проводил проводил строительные работы у потерпевшей, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника доставили в отделение, где он сознался в содеянном. Он сказал, что в отсутствие хозяйки дома открыл шкаф и украл украшения, после он продал краденное, а деньги потратил на себя.

В отношении вора возбуждено уголовное дело по факту кражи. Расследование продолжается, после него материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленника. О том, что случилось с ювелирными изделиями, не сообщается.