В бюджет Ставрополья за 2022 год поступило 100 млрд рублей налогами

В бюджет Ставропольского края за 2022 год поступило 100 млрд рублей налогами, хотя ожидаемый результат был около 78 млрд рублей, то есть на 22 меньше. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства края и министр финансов Ставрополья Лариса Калинченко.

— Исполнение бюджета по доходам этого года гораздо выше, чем планировалось. Первоначально объём поступлений в краевой бюджет ожидался на уровне 78 млрд рублей, – рассказала первый зампредседателя.

Основной доход казны составил налог на прибыль организаций, больше всего денег принесли предприятия нефтегазового сектора. При этом из-за санкций и общей ситуации в мире банки стали приносить меньше дохода в казну.

На Ставрополье выделили 3 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам и госслужащим, их повысят на 10%. Также выделили 300 млн рублей на питание для детей в детсадах и школах. Кроме того, будут выделены дополнительные средства на строительство соцобъектов из-за подорожания материалов.