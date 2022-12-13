На Ставрополье появится плодохранилище вместимостью 10 тысяч тонн

ВТБ предоставил компании ООО «СХП «Рассвет» на реализацию второго этапа инвестиционного проекта по строительству плодохранилища кредит в размере 400 млн рублей сроком на семь лет по льготной программе Минсельхоза РФ № 1528.

Предприятие направит средства на реализацию заключительного этапа масштабного инвестиционного проекта по строительству нового плодохранилища в станице Александрийской Ставропольского края. Компания планирует приобрести холодильное оборудование для хранения 5,3 тыс. тонн фруктов. Общая вместимость хранилища на данной площадке составит 9,8 тыс. тонн продукции. В сентябре компания в рамках программы уже ввела в эксплуатацию плодохранилище общей вместимостью 4,5 тыс. тонн фруктов. На новую площадку начали загружать урожай яблок 2022 года.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, отметил: «ВТБ поддерживает проект с первого этапа. Всего на реализацию программы предоставлен один млрд рублей. Отрадно, что кредитные средства эффективно работают не только на решение задач предприятия, но и назревших в экономике региона вопросов, в частности, увеличение площадей хранения сельхозпродукции».

Марат Галеев, учредитель ООО «СХП «Рассвет», прокомментировал: «Несмотря на определенную турбулентность в экономике, мы приняли решение не приостанавливать исполнение стратегически важного для компании инвестиционного проекта. Благодаря нашей взвешенной стратегии и поддержке ВТБ рассчитываем построить плодохранилище в ранее запланированные сроки — в четвертом квартале 2023 года. Это позволит сохранять собственный урожай фруктов на протяжении 8-10 месяцев без потери товарного вида и потребительских свойств. Кроме того, предприятие сможет предоставлять площади под хранение продукции, которые высоко востребованы в крае, сельхозпроизводителям Ставрополья»

ВТБ предоставил на развитие садоводческого направления компании «СХП «Рассвет» 1,3 млрд рублей. При поддержке банка была возведена противоградовая система для защиты яблоневого сада на площади 214,8 гектаров. Оборудован цех по переработке плодоовощной продукции. Заложено несколько интенсивных яблоневых садов в Георгиевском городском округе Ставропольского края. Построено плодохранилище в х. Садовый Минераловодском городском округе Ставрополья. Все проекты реализованы по программе Минсельхоза РФ (Программа 1528).

СПРАВКА

ООО «СХП «Рассвет» - сельскохозяйственное предприятие. Основные выращиваемые культуры - ячмень, пшеница, кукуруза, горох, подсолнечник. С 2015 года компания занимается интенсивным садоводством. Уже заложено порядка 230 гектаров яблоневых садов.