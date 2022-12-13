В Северной Осетии открыли новый терминал аэропорта «Владикавказ» и тоннель на дороге к «Мамисону»

Фото: www.alania.gov.ru

Президент России в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия двух новых объектов транспортной инфраструктуры в Севернйо Осетии: запущены в эксплуатацию здание аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Владикавказ» и автодорожный тоннель на автодороге к ВТРК «Мамисон».

– Это даст хороший импульс росту туризма на юге страны. Будут усилены конкурентные преимущества региона, возрастет его инвестиционная привлекательность. Безусловно, работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена. В целом, за счёт развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки. <...> Уверен, что общими силами все планы в сфере дорожного строительства мы обязательно претворим в жизнь, добьемся всего задуманного, – отметил Владимир Путин.

Аэропорт «Владикавказ» давно нуждался в обновлении – прежний терминал был построен 40 лет назад и морально и физически устарел. Это в своем выступлении отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

– Турпоток в республику только за 9 месяцев этого года вырос на треть. И он будет расти, ведь мы строим горнолыжный курорт «Мамисон», тематический парк «Алания парк», туристские комплексы «Горная Дигория» и «Кахтисар». Нам надо уже на этом этапе обеспечить туристов качественными и современными транспортными услугами. С открытием нового терминала у нас такая возможность появилась, – сказал Меняйло

Отметив, что компания «Новапорт Холдинг» готова за свой счет провести реконструкцию старого терминала при поддержке федерального центра. На все цели необходимо 500 млн рублей.

Другой открытый после реконструкции объект – транспортный тоннель, ведущий к Всесезонному туристско-рекреационному комплексу «Мамисон» протяженностью 496 метров. В объект было вложено более 1,1 млрд рублей. Были смонтированы системы вентиляции, дымоудаления, водоотведения с проезжей части, проложены противопожарный водопровод, силовой электрокабель для работы всех систем жизнеобеспечения тоннеля и безопасного движения. Также установлены камеры видеонаблюдения, усилены и укреплены участки дороги. Для ее защиты от камнепадов на горные склоны у подъездов к тоннелю наброшены защитные сетки. Работы велись два года.

Напомним, курорт «Мамисон» – крупнейший объект, реализуемый в республике, и его создание является одной из приоритетных задач руководства Северной Осетии. Строительство горнолыжного курорта, который сможет принимать порядка 700 тыс. отдыхающих в год, проводится в четыре этапа. На первом этапе начнут работать несколько горнолыжных трасс, две канатные дороги и сноупарк, а также сервис-центр и автостоянки на 500 мест.