В Ставрополе девушка пострадала при обрушении светофора

В больницу была госпитализирована 19-летняя девушка. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что случайный пешеход пострадал из-за упавшего на него светофора в Ставрополе. Спровоцировал падение дорожного столба водитель манипулятора КАМАЗ.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 13 декабря 2022 года, примерно в 14:30 на пересечении улиц Мира и Розы Люксембург. Мужчина за рулем манипулятора КАМАЗ задел провода линии электропередачи.

Светофор не выдержал удара и рухнул прямо девушку-пешехода, которая ждала разрешающий зеленый сигнал для перехода оживленной дороги.

В результате происшествия, в больницу была госпитализирована 19-летнюю ставропольчанка. Водитель грузовика, 60-летний местный житель, пояснил инспекторам, что не заметил, как его КАМАЗ в пути зацепил провода.

- По факту происшествия назначена проверка, - сообщается в социальных сетях Госавтоинспекции Ставрополья.