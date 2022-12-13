27 территорий Ставрополья получили новые школьные автобусы

27 территорий Ставропольского края получили новые школьные автобусы, сообщает пресс-служба губернатора региона. Всего поступило 55 автомобилей, еще 10 планируется передать в первом квартале 2023 года.

Глава региона Владимир Владимиров отметил, что школьный автопарк на Ставрополье обновляется ежегодно, поскольку автобусы для перевозки детей должны быть не старше десяти лет.

На сегодняшний день автопарк региона насчитывает 586 автобусов. В течение года на маршруты выходят 439 автобусов. Они доставляют в школу более 17 тысяч детей из 476 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в бюджет Ставрополья за 2022 год поступило 100 млрд рублей налогами. Это на 22 млрд больше ожидаемого результата.