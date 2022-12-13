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НовостиОбщество13 декабря 2022 18:53

Ставрополье заняло первое место в России по производству тепличных томатов

В 2022 году аграрии региона произвели более 79 тыс. тонн этой овощной культуры
Инна МОРОЗОВА

Аграрии Ставропольского края в 2022 году произвели более 79 тысяч тонн тепличных томатов – это на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Таким образом, Ставрополье стало лидером по объемам производства томатов.

Томаты выращивают в Предгорном, Кировском и Изобильненском округах Ставропольского края. Среди них среднеплодные, коктейльные, сливовидные, черри и многие другие.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков, с 2023 года госпрограмма развития сельского хозяйства РФ предусматривает отдельную программу развития овощеводства, в том числе поддержку производства овощей защищенного грунта.

На эти цели ставропольским аграриям выделят более 227 млн рублей.