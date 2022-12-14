На Ставрополье 14 декабря туман и снег с дождем осложнили ситуацию на дороге

На трассы Ставрополья в среду, 14 декабря, опустился туман, начал падать снег и местами идет дождь – погодные условия осложнили ситуацию на дороге. Мокрый снег автоинспекторы заметили на дороге «Изобильный – Ставрополь – Новоалександровск – Красногвардейское», в Новоалександровском округе на дороге «Обход города Новоалександровска» пошел снегопад, а в Нефтекумском округе опустился туман.

— Участникам движения рекомендуется максимально снизить скорость и держать безопасную дистанцию до впереди движущихся транспортных средств. Мокрый снег с дождем ухудшили видимость, могут создать скользкость на проезжей части, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Снегопад, туман и дождь создают опасности на дороге, из-за которых водителям следует ездить максимально аккуратно и соблюдать все правила. В ведомстве отмечают, что особенно внимательным автовладельцам следует быть в местах появления пешеходов.